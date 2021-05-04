Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı
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Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı

Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin keşfi amacıyla sürdürülen çalışmalarda bir süredir Filyos Limanı'nda bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen Kanuni Sondaj Gemisi, bu gün itibariyle limandan ayrılarak Türkali Kuyularının bulunduğu bölgeye hareket etti.

Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin keşfi amacıyla sürdürülen çalışmalarda bir süredir Filyos Limanı'nda bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen Kanuni Sondaj Gemisi, bu gün itibariyle limandan ayrılarak Türkali Kuyularının bulunduğu bölgeye hareket etti.

Karadeniz'de gerçekleştirilecek hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayından Filyos Limanı'na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi bu gün itibariyle Sakarya Gaz Sahası'na hareket etti. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası'nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor.

Fatih Sondaj Gemisi'nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası'ndaki 10 kuyunun tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile birlikte ikmal edilecek. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyuları kuyu testleri için hazırlandı Fatih Sondaj Gemisi'nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası'nda açılmış olan ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile beraber ikmal edilecek.

Öte yandan Karadeniz'deki hidrokarbon rezervlerinin keşfinde kullanılacak olan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Filyos Limanı'nda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı
Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı
Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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