Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda

FATİH, İSTANBUL (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kanuni Sondaj Gemisi'nin Türkali-4 kuyusunda olduğunu bildirdi.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kanuni Sondaj Gemisi, alt seviye kuyu tamamlama çalışmaları için Türkali-4'te."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.

Karadeniz'deki gaz rezervi Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.

Türkiye, denizlerdeki hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.