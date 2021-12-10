Kanuni sondaj gemisi Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanuni sondaj gemisi Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Ekonomi

Kanuni sondaj gemisi Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kanuni sondaj gemisinin Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladığını bildirdi.

Kanuni sondaj gemisi Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı

ANKARA - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Kanuni sondaj gemisinin Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladığını bildirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kanuni sondaj gemisinin Sakarya gaz sahasında bulunan Türkali-1 derin deniz kuyu testine başladığı kaydedildi.

TPAO, görüntü ile müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi

TPAO, görüntü ile müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title