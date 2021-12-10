Kanuni sondaj gemisi Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Ekonomi
Kanuni sondaj gemisi Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kanuni sondaj gemisinin Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladığını bildirdi.
Kanuni sondaj gemisi Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı
ANKARA - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Kanuni sondaj gemisinin Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladığını bildirdi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kanuni sondaj gemisinin Sakarya gaz sahasında bulunan Türkali-1 derin deniz kuyu testine başladığı kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Ekonomi Haberleri
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