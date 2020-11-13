Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy açıklarında demirledi
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Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy açıklarında demirledi

13.11.2020 08:42 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:50
Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy açıklarında demirledi

KANUNİ Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi.

KANUNİ Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi. 

Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan "Kanuni" geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.


Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy açıklarında demirledi
Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy açıklarında demirledi
Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy açıklarında demirledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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