Kanuni'nin bekleyişi sürüyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde bakımı tamamlanan, Türkiye'nin 3'ncü sondaj gemisi Kanuni, Taşucu açıklarına demirledikten sonra yeniden NATO Limanı'nda döndü.

MERSİN'in Silifke ilçesinde bakımı tamamlanan, Türkiye 'nin 3'ncü sondaj gemisi Kanuni, Taşucu açıklarına demirledikten sonra yeniden NATO Limanı'nda döndü.

Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni" paylaşımında bulunmuştu.

Kanuni sondaj gemisi, dün saat 10.45 sıralarında limandan hareket etti. Test için Taşucu açıklarından yeniden NATO Limanı'na gelerek demirledi.2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020'de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.Dış gövdesi kırmızı- beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan geminin İstanbul'a geçip, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.YAVUZ'UN BAKIMLARI SÜRÜYOR

Öte yandan, SELÇUKLU- 1 kuyusunda çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen 'Yavuz' sondaj gemisinin ise bakım, güncelleme ve geliştirme işlemleri sürüyor.

- Mersin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN