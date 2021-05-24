Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor

Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın yapımı ile ilgili istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın yapımı ile ilgili istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Trabzon'da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı'nın 2. kısmında çalışmalar Erdoğdu-Boztepe arasında yoğunlaşırken, çalışma kapsamında Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak'ta istimlak edilen binaların yıkım işleri büyük bir titizlikle sürüyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akyazı kavşağından başlayarak, Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında son bulacak 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak planlanan Kanunu Bulvarı projesinde 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor.

Şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet veren Karadeniz Sahil Yolu'nun bugüne kadar 2 bin 439 metre çift tüplü Akyazı Tüneli, Akyazı bağlantılı 444 metre tek tüp tünel ile bin 19 metre uzunluğundaki çift tüp tüneller ve bu yolların sahil bağlantılı yolları 4,5 km, stadyum bağlantılı yolları 4,2 km ve Kanuni Bulvarı 5,8 km olmak üzere yaklaşık 14,5 km yol tamamlanarak trafiğe açılmıştı.

Kanuni Bulvarı bünyesinde yer alan 534 metre uzunluğundaki çift tüplü Bahçecik Tüneli, 673 metre uzunluğundaki çift tüplü Boztepe Tüneli'nde kazı destek çalışmaları tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ise sürüyor. - TRABZON

Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da buğday hasadına katıldı Açıklaması
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da buğday hasadına katıldı Açıklaması
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanuni Bulvarı'nın inşaası için istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 14:00:33. #1.13#

title