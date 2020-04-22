Kanuni Bulvarı'nın 5 kavşak ve bir viyadüklü 2.4 kilometrelik etabı ulaşıma açıldı Trabzon'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası trafiğe hizmet veren Karadeniz Sahil Yolu'nun yükünü hafifletmek amacıyla inşa edilen Kanuni Bulvarı'nın 5 kavşak ve bir viyadüklü 2.4 kilometrelik etabı ulaşıma açıldı.

Trabzon'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası trafiğe hizmet veren Karadeniz Sahil Yolu'nun yükünü hafifletmek amacıyla inşa edilen Kanuni Bulvarı'nın 5 kavşak ve bir viyadüklü 2.4 kilometrelik etabı ulaşıma açıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Trabzon'un Akyazı kavşağından başlayan ve Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında sona eren toplam uzunluğu 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın inşasının sürdüğü belirtildi.

Bulvarın tamamlanan bölümlerinin ulaşıma açılmaya devam edildiği, bu kapsamda 5 kavşak ve bir viyadüklü 2.4 kilometrelik etabın da hizmete alındığı vurgulandı.

Bölge için önemli bir ulaşım altyapısı olan Kanuni Bulvarı projesi, 22 köprülü kavşak ve 7 tünelden oluşuyor.

Kaynak: AA