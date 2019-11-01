Kanunen izin verilenlerin dışında araçlarda "çakar" kullanımı ağır kusur sayılıyor

01.11.2019 15:58

Ulaştırma ve AltyapıBakanlığı tarafından yayımlanan yeni talimat doğrultusunda1 Kasım tarihinden itibaren, kanunen izin verilen araçlar dışında ön panjur, far, park lambaları, cam ve diğer aydınlatma sistemlerinin içine takılan ve "çakar" diye tabir edilen uyarı ışıklarına sahip araçlar, "ağır kusurlu" olarakdeğerlendirilecek ve muayeneden geçemeyecek.

UAB tarafından yayımlanan yeni talimat doğrultusunda 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren kanunen izin verilen araçlar dışında ön panjur, far, park lambaları, cam ve diğer aydınlatma sistemlerinin içine takılan ve "çakar" diye tabir edilen uyarı ışıklarına sahip araçlar, "ağır kusurlu" olarak kabul edilecek ve muayeneden geçemeyecek.

Işıklı uyarı lambası takılmasına izin verilen araçlardan, araç muayene sırasında ilgili trafik birimleri tarafından düzenlenmiş, söz konusu lambaların takılmasına izin verildiğini belirten/ifade eden belge istenecek veya izinli araçlar arasında yer aldığına dair bilginin elektronik tescil kayıtlarında yer alıp almadığı kontrol edilecek.

Ambulans, polis aracı gibi görevi gereği ışıklı uyarı lambası bulunan araçların sahip olduğu ışıklı uyarı lambaları da izin verilen lambalar arasında yer aldığı için bu lambalar kusur olarak değerlendirilmeyecek.

Kaynak: Bültenler