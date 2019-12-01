Kanuna aykırı avlanan 20 ton su ürününe el konuldu
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ortaklaşa yaptığı denetimlerde kanuna aykırı olarak avlanmış yaklaşık 20 ton su ürününe el koydu.
01.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:58
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ortaklaşa yaptığı denetimlerde kanuna aykırı olarak avlanmış yaklaşık 20 ton su ürününe el koydu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kanuna aykırı avlanan 20 ton su ürününe el konuldu