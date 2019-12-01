Kanuna aykırı avlanan 20 ton su ürününe el konuldu

01.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:58

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ortaklaşa yaptığı denetimlerde kanuna aykırı olarak avlanmış yaklaşık 20 ton su ürününe el koydu.

Kaynak: AA