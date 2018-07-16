Kanun teklifine göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunanlar için, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş çıkışı sınırlandırabilecek