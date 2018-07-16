Kanun Teklifine Göre, Tehlikenin veya Suç İşlenmesinin Önlenmesi Amacıyla, Sulh Ceza Hakimi Kararı,...

Kanun teklifine göre, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, sulh ceza hakimi kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise ilgili askeri yetkilinin yazılı emri üzerine, askeri mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları, eşyası aranabilecek