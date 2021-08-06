Kanun sanatçısı Gültekin Aydoğdu vefat etti

TRT Ankara Radyosunda uzun yıllar kanun sanatçısı ve koro şefi olarak görev yapan Gültekin Aydoğdu, 85 yaşında hayatını kaybetti.

TRT Ankara Radyosunda uzun yıllar kanun sanatçısı ve koro şefi olarak görev yapan Gültekin Aydoğdu, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Aydoğdu, bir süredir yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Aydoğdu'nun cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde öğle namazı vakti kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da sanatçının vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sobacı, "TRT Ankara Radyosunda uzun yıllar koro şefi ve kanun sanatçısı olarak görev yapan, büyük ailemizin değerli bir ferdi olan Gültekin Aydoğdu'nun vefatını öğrenmiş bulunmaktayım. Kurumumuza önemli katkılarda bulunmuş sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Korolara adanan ömür

Antalya'da 19 Ocak 1936'da doğan Aydoğdu, İstanbul Haydarpaşa Lisesinde öğrenim gördüğü yıllarda ilk müzik çalışmalarına başladı. Üsküdar ve Kadıköy'de çeşitli musiki cemiyetlerinin çalışmalarına katılan Aydoğdu, İleri Türk Musiki Konservatuarı ve İstanbul Belediye Konservatuarında okudu.

Hacettepe Tıp Fakültesi Türk Müziği Korosunun ilk yöneticisi olan Aydoğdu 1969 yılına kadar koroyu çalıştırdı.

Aydoğdu daha sonra 1 Kasım 1974'te Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi ve Müzik, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Üniversite korosunu, ek yönetim görevlisi olarak 1981 yılı güz dönemine kadar çalıştırmaya devam etti.

TRT Ankara Radyosuna 1966 yılında kanun sanatçısı olarak giren Gültekin Aydoğdu, Vecihe Daryal, Ruşer Ferit Kam, İsmail Baha Sürelsan, Ferit Sıdal ve Muammer Sun'un da aralarında bulunduğu değerli hocalardan yararlandı.

Ankara Radyosunda kanun sanatçısı olarak devam eden görevinin yanı sıra çeşitli denetleme kurulları ve repertuar kurulu üyeliklerinde bulunan Aydoğdu, ODTÜ, Ziraat Bankası, MKE, SSK kurumlarının koro kuruluşlarında ve çalışmalarında yönetici olarak görev yaptı.

Ankara Radyosunda 1981'de gerçekleştirilen sınavla koro şefi olan Aydoğdu, 2001 yılındaki emekliliğine kadar Ankara Radyosu ve Televizyonunda fasıl, koro ve solo programlarını yönetti.

Radyoda genç sanatçıların yetişmesinde öncülük eden Aydoğdu, musiki alanında dersler verdi.

Kendisi ile aynı mesleği seçen oğlu, usta kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu ve iki kızı olan Gültekin Aydoğdu'nun sanat yaşamı "Korolara Adanan Bir Ömür: Yıldızların Sazı Gültekin Aydoğdu" isimli kitapta kaleme alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık