Kantinlerde pandemi tedbirleri artırıldı
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Kantinlerde pandemi tedbirleri artırıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Fırat Aksoy - Haberler | Ekonomi

Kantinlerde pandemi tedbirleri artırıldı -Öğrencilerin güvenli alışveriş yapması için kantinciler aşı oluyor -"Kantinlerde aşısız çalışan bulunmuyor" Okulların açılmasıyla hizmet vermeye başlayan kantinlerde tedbirler artırıldı.

Kantinlerde pandemi tedbirleri artırıldı

-Öğrencilerin güvenli alışveriş yapması için kantinciler aşı oluyor

-"Kantinlerde aşısız çalışan bulunmuyor"

İSTANBUL - Okulların açılmasıyla hizmet vermeye başlayan kantinlerde tedbirler artırıldı. Hijyen tedbirlerini artıran çalışanlar da virüs riskini azaltmak için aşı oluyor.

Pandemi nedeniyle bir dönem kapalı kalan okullar tekrar açıldı. Kantinler de hizmet vermeye başlarken, çalışanlar tedbirlerini artırdı. Kantin çalışanları ise virüs riskini azaltmak ve öğrencilere güvenli bir hizmet sağlamak için aşı oluyor. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise, kantinciler olarak okulların açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Osmanoğlu, "Pandemiden dolayı öğrenciler bir süre okula gidemedi. Dolayısıyla kantinlerde kapalı kaldı. Yüz yüze eğitimin tekrar başlaması olumlu sonuçlar getirecektir. Kantinler, bakanlığın bize belirttiği hijyen tedbirlerini uyguluyoruz. Öğrenciler sosyal mesafeye uyarak ve maskeli bir şekilde alışverişlerini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Aşısız hiçbir çalışan yok"

Kantinlerde tüm çalışanların koronavirüs aşılarını olduklarını belirten Osmanoğlu, "Aşısız hiçbir çalışanımız yok, aşı kartları da mevcut. Kantin çalışanları pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde çalışıyorlar. Tüm ürünlerimiz ambalajlı bir şekilde satılıyor" dedi. Osmanoğlu, kantindeki ürünlere bu sene yüzde 10 ila 15 arasında bir zam yapıldığını söyleyerek, fiyatları öğrencilerin alabileceği seviyelerde tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kantinlerde pandemi tedbirleri artırıldı
Kantinlerde pandemi tedbirleri artırıldı
Kantinlerde pandemi tedbirleri artırıldı
Kantinlerde pandemi tedbirleri artırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Fırat Aksoy

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