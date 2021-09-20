Kantinlerde 'fahiş fiyat' ve 'hijyen' denetimi

Samsun'da okul kantinlerinde 'fahiş fiyat' ve 'hijyen' denetimi yapıldı.

Okulların açılmasıyla birlikte okullar ve kantinlerdeki denetimler de sıkılaştırıldı. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe sınırları içerisinde bulunan okullarda fahiş fiyat ve hijyen denetimi yaptı. Yapılan denetimler neticesinde daha önceden uyarılan işletmelerden aynı uyarıları dikkate almayanlara cezai işlem uygulandı. İlk kez kusurlarıyla karşılaşılan işletmelere ise gerekli uyarılar yapıldı.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Muhterem Beldek, "Okullar açıldığından beri ilçedeki okul kantinlerindeki denetimlerimiz sürüyor. Hem pandemi hem de fahiş fiyat konusunda denetimler gerçekleştirdik. İlkadım'da bulunan okulların tüm kantinlerini tek tek denetliyoruz. Önceki rutin kontrollerde eksik gördüğümüz bazı yerleri uyarmıştık. Eksikliklerini gidermeyen kantinlere cezai işlem uyguladık. İlk kez karşılaştığımız eksikler için de gerekli uyarılarımızı yaptık ve eksikliklerin giderilmesini sağladık. Denetimlerimizi sık aralıklarla yapmaya devam edeceğiz. Pandemi denetimlerine son zamanda fahiş fiyat konusunu da dahil ettik. Okullarda ayrıca maske, mesafe ve hijyen uyarılarında da bulunuyoruz. Vatandaşlarımız fahiş fiyat ve diğer eksiklikler için 153'ü arayarak zabıta birimlerine şikayetlerini iletebilirler. Alınan şikayet dilekçesini yazılıya çevirerek, şikayetleri anında değerlendirip, inceliyoruz" dedi.

İlkadım belediyesi tarafından okul kantinlerinde yapılan denetimler aralıklarla devam edecek. - SAMSUN