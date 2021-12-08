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Kantincilere gıda güvenliği eğitimi

Kantincilere gıda güvenliği eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Düzce merkezde bulunan okullarda kantincilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gıda güvenliği eğitimi verilerek, 'satışa uygun olmayan gıdalar' üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce merkezde bulunan okullarda kantincilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gıda güvenliği eğitimi verilerek, 'satışa uygun olmayan gıdalar' üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okullarda öğrencilere ürün satışı yapan kantincilere yönelik eğitim programı gerçekleştirdi. Düzce Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri okullarda ki kantincilere gıda güvenliği ile ilgili eğitim verdi. Gıda güvenliği olmayan ürünlerin satılmaması gerektiği konusunda bilgiler verilen eğitimde, satışı uygun olmayan gıdalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE

Kantincilere gıda güvenliği eğitimi

Kantincilere gıda güvenliği eğitimi

Kantincilere gıda güvenliği eğitimi

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