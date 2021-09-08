Kantinciler odası başkanından aşı çağrısı
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Kantinciler odası başkanından aşı çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Sağlık

Kantinciler odası başkanından aşı çağrısı -Edirne Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Harun Özen: "Salgın tedbirlerinden asla taviz vermeden hizmete devam edeceğiz" 1 buçuk yıl aranın ardından yüz yüze eğitime geçilmesi, öğrenci ve velilerin yanı sıra kantinci esnafını da sevindirdi.

Kantinciler odası başkanından aşı çağrısı

-Edirne Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Harun Özen: "Salgın tedbirlerinden asla taviz vermeden hizmete devam edeceğiz"

EDİRNE - 1 buçuk yıl aranın ardından yüz yüze eğitime geçilmesi, öğrenci ve velilerin yanı sıra kantinci esnafını da sevindirdi. Edirne Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Harun Özen, aşı olmayan kantinci esnafı varsa sevdikleri ve kendi sağlıkları için aşı olmaları çağrısında bulundu.

"Sabrettik ve işimize kavuştuk"

Harun Özen, Yüksel Yeşil İlkokulu önünde yaptığı açıklamada sabrettiklerin, sonunda okullara ve iş yerlerine dönebildiklerini söyledi. Yaklaşık 1 buçuk yıl gibi uzun bir sürenin ardından 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime geçilmesi kantinci esnafının yüzünü güldürdü. Edirne Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Harun Özen, yeniden öğrencilere kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtirken, aşı olmayanlara ise, bir an önce aşılanma çağrısında bulundu. Çocukların yüz yüze eğitime kavuşmaları ve kantinci esnafının da yeniden işinin başında olması sebebiyle sevinçli ve heyecanlı olduklarını belirten Özen, salgınla mücadelede zor günler geçiren esnafların başında geldiklerini aktardı.

"Salgın tedbirlerinden asla taviz vermeden hizmete devam edeceğiz"

Aşı olmayanlara sevdikleri ve kendilerinin sağlığı için aşı yaptırmaları konusunda çağrıda bulunan Özen, "İşimizin bilinci ve sorumluluğu ile salgın tedbirlerinden asla taviz vermeden kaldığımız yerden en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza ve tüm kantin işletmecilerimize yeni dönem hayırlı olsun. 2021-2022 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiamıza başarılar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kantinciler odası başkanından aşı çağrısı
Kantinciler odası başkanından aşı çağrısı
Kantinciler odası başkanından aşı çağrısı
Kantinciler odası başkanından aşı çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan

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