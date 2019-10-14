Kantinciler dikkat!

14.10.2019 11:54

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan gıda denetimleri kapsamında, okullarda seçilen birer öğrenci gıda denetçisi olacak.



Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bu sene okullarda birer öğrencimizi seçerek onları gıda denetçiliği konusunda bilgilendireceğiz. Bu öğrencilerimizde arkadaşlarına bu bilgileri aktaracak ve böylece her okulumuzda gönüllü gıda denetçilerimiz olmuş olacak. İl Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim verilerek öğrencilerimizin bilinçli bir tüketici olarak gıda güvenilirliği bilincini arttırmak, güvenilir gıdanın ne olduğunu anlatmak, güvenilir gıdaya nasıl ulaşacağı konusunda bilgilendirmek, okul kantini ve yemekhanelerinde güvenilir gıdaya ulaşabilmelerini sağlamak ve fark ettikleri uygunsuzlukları Alo 174 Gıda Hattına bildirmeleri amaçlanmıştır. Öğrencilerimizle birlikte güvenilir gıda bilincinin arttırılması, aşırı tüketim ve sağlıksız beslenmenin önüne geçilmesi ve toplumda daha etkin bir denetim sistemi oluşturarak denetim mekanizmasının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla eğitimlerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA