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Kantin işletmecilerinin sorunları ATO'da ele alındı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi ile Ankara Üniversite İçi Kantinciler Derneği'nin bir araya gelerek gerçekleştirdiği sektörel istişare toplantısına katıldı.

Kantin işletmecilerinin sorunları ATO'da ele alındı
06.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:16

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi ile Ankara Üniversite İçi Kantinciler Derneği'nin bir araya gelerek gerçekleştirdiği sektörel istişare toplantısına katıldı.

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, pandemi ile mücadele sürecinde kapalı olan işletmelerin, bir yandan hasar tespit çalışması diğer yandan da iş ve istihdamı sürdürme gayreti içinde olduğunu söyledi. Koronavirüsle mücadele sürecinden en çok etkilenen işletmelerden bir grubun, ATO'nun 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi'ne kayıtlı kantin işletmecileri olduğunu belirten Baran, "Normalleşme süreciyle özlediğimiz çalışma hayatlarımıza dönmüş olsak da okulların kapalı olması, kantinlerin açık da olsa kapalı duruma düşmelerine yol açıyor" dedi.

Pandemi sürecinin tüm sektörler tarafından en az hasarla atlatılması için ATO olarak aktif ve dinamik bir çalışma sergilediklerini anlatan Baran, "Yaklaşık üç aylık süre boyunca tüm üyelerimizin sorunlarını dinledik, çözümü için elimizden geleni yaptık. Bu süreçte farklı sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimizin birbirlerine destek olmasını, yardımseverlik örneği sergilemesini büyük mutlulukla takip ettik. Kimin şartları iyiyse elini taşın alına koyarak diğerini destekledi. Ticari hayatın içinde yer alan herkes üstüne düşen insanlık görevini yerine getirdi. Komşusu açken tok yatmayan bir neslin torunu olduğunu gösterdi" dedi.

Hükümetin pandemiyle mücadelede başarılı bir performans sergilediğini anlatan Baran, Türkiye'nin dünyanın çok sayıda ülkesine sağlık malzemesi göndermesinden de gurur duyduklarını ifade etti.

Yeni normale geçişin ekonomiyi canlandırma dönemi olduğuna dikkat çeken Baran, "Bu dönemde de ekonomimizin ivme kazanması için elimizden geleni yapmalı, birlik ve dirlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" diye konuştu.

ATO 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Kılıç da toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün sorunlarını aktardı. Kantin işletmeciliği sektörünün ürettiği ekonomik değer ve sağladığı istihdam ile ekonomiye değer katan bir sektör olduğunu kaydeden Kılıç, pandemi süresince faaliyeti durdurulan kantin işletmelerinin birçok sıkıntıyla baş etmek zorunda kaldığını anlattı. Kılıç, "Koronavirüsten etkilenen sektörlerden biriyiz. Pandemi sürecinden önce de sorunlarımız vardı. Yeni normalleşme sürecinde de en büyük problemimiz kira. Yaklaşık üç ay sonra kantinlerimizin kapısını açtık ancak okulların açık olmaması nedeniyle ciro yapamıyoruz. Kira ve diğer giderler önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor" dedi. Kılıç, kantin işletmecilerinin sorunlarının çözümü konusunda konunun ilgilerinden destek istedi.

ATO 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi tarafından düzenlenen toplantıya Meclis Üyesi Selahattin Karaoğlan, komite üyeleri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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