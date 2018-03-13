Kantarcı: Lüks Alışverişte E-ticarete Yöneliş Devam Ediyor

TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Kantarcı, Lüks Ürünler Dünya Pazarı Araştırması'na göre, pazarın geçen yıl küresel çapta yüzde 5 büyüdüğünü, e-ticarete yönelişin de durmaksızın devam ettiğini gözlemlediklerini bildirdi.