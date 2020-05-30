HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kantarcı: "Doğu Karadeniz'e Ortadoğu'dan ilk turist kafilesi 25 Haziran'da geliyor"

Korona virüs pandemi süreci sonrasında Doğu Karadeniz'e Ortadoğu'dan ilk turist kafilesinin 25 Haziran tarihinde geleceği belirtildi.

Kantarcı:
30.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:22

Korona virüs pandemi süreci sonrasında Doğu Karadeniz'e Ortadoğu'dan ilk turist kafilesinin 25 Haziran tarihinde geleceği belirtildi.

1 Haziran sonrası normalleşme sürecinin başlayacak olması ile birlikte Doğu Karadeniz'de de turizm hareketliliğinin başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz TÜRSAB Temsil Kurulu Başkanı H. Volkan Kantarcı, 25 Haziran'da Ortadoğu'dan Trabzon'a ilk uçak seferlerinin başlayacağını belirterek "İlk turist kafilesini bekliyoruz" dedi. Covid 19 salgını ve etkilerinin başladığı ilk günden itibaren, bölgemizdeki seyahat acentalarının, bölgemiz turizminin ve ekonomisinin ihtiyaçları, verilmesi gereken destekler, planlamalar ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Kantarcı "Trabzon Valiliğinde gerçekleştirilen son değerlendirme toplantısında da acil yapılması gerekenleri ve taleplerimizi TÜRSAB olarak, Milletvekillerimize, Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza turizm paydaşlarımızla birlikte ilettik, anlattık. Kendileri de başta Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere ilgili Bakanlarımıza bu detayları iletecekler. Dış turizmle ilgili olarak amacımız direk uçuşları mümkün olduğunca erken tarihlerde ve fazla sayılarda başlatabilmek. Bu konuda seferleri bir an önce başlatarak destek vermesini beklediğimiz Türk Hava Yolları'na da büyük iş düşmekte. Bunun yanında tarifesiz (charter) uçuşlara önceki yıllardaki gibi maddi destek sağlanması, sefer ve turist sayılarının ciddi olarak artmasında büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

"Körfez ülkelerinde Covid-19 vaka sayısı Avrupa ülkelerine göre oldukça az"

Bir aksilik olmazsa 25 Haziran'da Bahreyn-Trabzon uçuşlarının haftada iki sefer olmak üzere başlayacağını duyuran Kantarcı "İlk uçuşlarda doluluk oranı az olacaktır, tur operatörü zararlar edecektir ama sorunsuz bir şekilde uçuşların, tatil, tur programlarının gerçekleşeceğini göstermede ve devamında artış sağlamada büyük faydası olacaktır. Geçen yıl 165 direk uçuşun gerçekleştiği 1.5 milyon nüfuslu Bahreyn'de şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı sadece 15 kişi. 10 milyon nüfuslu 119 direk uçuşun gerçekleştiği Ürdün'de ise sadece 9. Katar'da ve Umman'da da benzer şekilde. Tüm Ortadoğu ülkelerinde vaka sayıları Avrupa ve kuzeyimizdeki ülkelere göre oldukça az. Bu durumu Bakanlıklarımız da mutlaka değerlendirmektedirler" diye konuştu.

"Sarp Sınır Kapısı'ndan bölgeye çok sayıda turist bekliyoruz"

Kantarcı, Sarp Sınır Kapısı nın bu yaz kendileri için çok önemli olacağını belirterek "Ortadoğu'dan Batum'a inecek olan uçuşlardan, bölgemize gelecek olan çok sayıda turist olacaktır. Nevruz döneminde de gelemeyen Azerbaycanlı turistlerin yanı sıra Gürcistan'dan Avrupa'ya ve kalabalık şehirlere uçmayacak olan oldukça fazla sayıda turist beklemekteyiz. Tatilin yanı sıra, alışveriş için bölgemize gelecek olan ve gelir seviyesi üst düzey turistlerin sayısı oldukça fazla olacaktır. Mevcut şartları ve bölgemizin durumunu iyi analiz edip, bölgemizin avantajlarını ön plana çıkartarak, hem iç pazardan hem de dış pazardan mümkün olduğunca fazla turist alabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sürece olumlu katkı veren, fikirlerini bizlerle paylaşan tüm turizm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor Ekonomi
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı Ekonomi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Ekonomi
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu Ekonomi
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi Ekonomi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Adnan Menderes Hasan Polatkan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Ayça Varlıer Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Metin Oktay Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Futbol Antalya Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Kantarcı: "Doğu Karadeniz'e Ortadoğu'dan ilk turist kafilesi 25 Haziran'da geliyor" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 15:22:43. #1.14#
title