Kansızlığı Önleyen 5 Önemli Faktör

Yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı ve nabızda hızlanma gibi belirtilerle ortaya çıkan kansızlık tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Başta mide ve bağırsak kanseri olmak üzere birçok önemli hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilen kansızlık, yorgunluğa neden olduğu için yaşam kalitesini düşürüyor.

Hemoglobin azalırsa kansızlık olur

Kan, içeriğinde farklı hücreler bulundurmaktadır. Kanda,sayısı diğer hücrelere göre daha çok olan alyuvar yani kırmızı kan hücreleri, oksijeni vücuda dağıtmakla görevlidir. Kırmızı kan hücrelerinin sayısının az olması ya da oksijen taşıma yeteneğinin bozulması ise kansızlığa neden olmaktadır. Kansızlık, ömrü yaklaşık 100 gün olan alyuvarların kana kırmızı rengini veren hemoglobin maddesinin azalmasıyla ortaya çıkar. Kan kaybı, alyuvarların kısa sürede parçalanması ve alyuvarların yeterince yapılamaması da kansızlığın nedenleri arasındadır.

Demir ihtiyacına dikkat!

Normal bir insanın günlük demir ihtiyacı 2 mg'dir. Besinlerdeki demirin yaklaşık %10'u ince bağırsaklarda emilmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla demir ihtiyacı daha fazladır. Besinlerdeki demirin ancak %10 kadarı ince bağırsaklardan emilir. Vücudun ihtiyacı arttığı durumlarda bu oran yetersiz kalmakta ve kansızlık ortaya çıkmaktadır.

Toprak ve buz yeme hissi varsa…

Genellikle belirti vermeyen kansızlık, kan tahlilleri sonucunda ortaya çıkan ve kolaylıkla teşhis edilebilen bir sağlık sorunudur. Hastalığın ilerleyen evrelerinde çabuk yorulma, halsizlik, çarpıntı, tırnaklarda şekil bozukluğu, saçlarda dökülme ve ağız kenarında çatlaklar ortaya çıkmaktadır. Hastalardaki toprak ve buz yeme hissi de kansızlığın en önemli belirtileri arasındadır. Çocuklarda, demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlık sorunu; konuşma, yürüme ve oturmada gecikme ile öğrenme güçlüğüne neden olmaktadır. B 12 vitamininin eksikliği B 12 anemisine yol açmaktadır. Bu hastalık el ve ayaklarda uyuşma, kilo kaybı, ishal, unutkanlık, depresyona da neden olabilmektedir.

Kansızlığa yol açan neden ortadan kaldırılmalı

Kansızlık sorunun tedavi edilebilmesi için altında yatan nedenin belirlenmesi gerekir. Örneğin adet kanaması çok yoğun olan kadınlarda, bir süre sonra kansızlık önemli bir sorun haline gelmektedir. Bu sorun nedeniyle yaşam kalitesi olumsuz etkilenen kadınlara hormonal destek verilerek, adetleri düzenli hale getirilmelidir. Ayrıca kanda eksik olan maddeler belirlenip gerekli destek sağlanmalıdır. Bu dönemde alyuvarların yapımı durduğu için bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılmamalıdır. Kansızlığa neden olan ilaçların bırakılması gerekir.

Kansızlığa karşı bu uyarıları dikkate alın!

Hayvansal gıdalar!Karaciğer, kırmızı et, balık gibi hayvansal besinleri düzenli olarak tüketilmelidir.

C vitamini! İ çeriğinde C vitamini yüksek olan meyve ve taze sıkılmış meyve sularını içecek olarak tercih edilmelidir. Çay ve kahve tüketimi mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır.

Demir ilaçları! Demir eksikliği durumunda uygun tedavinin yapılması, doktor kontrolünde tablet ya da iğne ile eksik olan değerlerin yerine konulması gerekir. Tedavi, kişinin kendi isteğine göre kesilmemeli, tedavinin tamamlanmasına doktor tarafından karar verilmelidir.

Folik asit! Vücudun alyuvarları üretebilmesi için folik aside ihtiyacı vardır. Folik asit yetersiz olduğunda kan hücresi üretimi azalmakta ve kansızlık sorun olmaktadır. Vücuttaki folik asit düzeyinin kontrol edilmesi, eksikliği durumunda gerekli tedavinin yapılması gerekir.

B12 vitamini! Alyuvarların kemik iliğinden üretilmesi için B12 vitamini gerekmektedir. B12 vitamininin eksikliği kansızlığa yol açmaktadır. B12 vitamini emiliminin olması için pankreas, mide ve ince bağırsağın fonksiyonlarının normal olması gerekmektedir.