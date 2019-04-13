Kanserli Karaburun Sağlığına Kavuştu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayvanseverler tarafından yapılan ihbar üzerine alınarak Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevinde tedavi edilen sokak köpeği sağlığına kavuştu.

Hayvan dostu bir kent oluşturmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışacaklarını ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada, "Daha önce hayvan dostu bir şehir özlemimizi dile getirmiş ve bu konuda gereken çalışmaları hayata geçireceğimizi açıklamıştık. Bu kapsamda DOHAS ile bir protokol imzalayarak sevgili dostlarımızın yaşamlarına dokunabilmek için çalışacağımızı ifade etmiştim. Bir süre önce duyarlı vatandaşlarımızın yaptığı ihbarı değerlendiren hayvan bakımevi görevlilerimiz belirtilen adreste vücudunda yara haline gelmiş bir kitle tespit edilen ve geniş bir bölgede yaşam mücadelesi veren dişi köpeği farklı günlerde yaptığı düzenli takipler sonucu bulunduğu alandan alarak bakımevimize getirdiler. Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılan muayenede köpeğin rahminde TVT denilen türde iyi huylu bir kanser tespit edilmişti. Sevgili dostumuzu öncelikle bakıma alan görevlilerimiz genel sağlık durumu düzeltilmesinin ardından paraziter ilaçlama gerçekleştirerek yaralı bölgeyi tedaviye başlamışlardır. Sonrasında bir ay süren kemoterapi uygulaması ile kanserden tamamen kurtulan Karaburun adını verdiğimiz dişi köpek kısırlaştırılarak alındığı ortama sağlıklı bir şekilde geri bırakılmıştır. Emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi tüm canlılarımıza sahip çıkacak çözümler üretebilmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA