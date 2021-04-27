ANTALYA KANSERLİ HASTALARIN İLAÇLARINI ALIP, BAŞKASINA SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya'da gittiği eczanelerde kanserli hastaların kimlik bilgilerini verip aldığı ilaçları başkalarına sattığı belirlenen D.Ö., polisin operasyonuyla yakalandı.

Antalya'da gittiği eczanelerde kanserli hastaların kimlik bilgilerini verip aldığı ilaçları başkalarına sattığı belirlenen D.Ö., polisin operasyonuyla yakalandı. D.Ö'nün, 4 eczanede aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran eczacı kalfası M.A., 27 bin 319 lira değerindeki kanser ilaçlarının imza karşılığı verilmesine rağmen yerine ulaşmadığını belirterek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, kanserli hastalara ait bilgileri kullanarak ilaç alan kişinin D.Ö. olduğu belirlendi. Gittiği eczanelerde kanserli hastaların kimlik bilgilerini verip aldığı ilaçları başkalarına sattığı belirlenen D.Ö., operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.Ö'nün, Antalya'nın çeşitli ilçelerinde 4 eczaneden aynı yöntemle ilaç alıp, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan D.Ö., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı