Kanserli annenin kayıp kızı polis tarafından bulundu

Bursa'da kanser hastası bir kadın kayıp olan genç kızını bulabilmek için çalmadık kapı gezmedik yer bırakmadı.

Bursa'da kanser hastası bir kadın kayıp olan genç kızını bulabilmek için çalmadık kapı gezmedik yer bırakmadı. 17 yaşındaki kızının gelmesini bekleyen hasta kadın gözyaşları içerisinde kızının bulunmasını istemişti. Bursa polisi'de gayretli bir çalışmanın ardından genç kızı bularak ailesine teslim etti.

Bursa'nın Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feyzanur Arslan, göğüs kanseri tedavisi gören 50 yaşındaki annesi Nuray Arslan'ın kemoterapi almak için hastane gittiği sırada evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Akşam eve geldiğinde kızının evde olmadığını fark eden hasta kadın kızının gidebileceği arkadaşlarını aradı. Olayın üzerinden 24 saat geçmesinin ardından kızlarının hayatından endişe eden aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Kayıp ihbarı yapıldıktan sonra güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Feyzanur Arslan'ı buldu. Arslan 10 gün sonra sağ salim ailesine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı