Kanserli annenin kayıp kızı polis tarafından bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanserli annenin kayıp kızı polis tarafından bulundu

Kanserli annenin kayıp kızı polis tarafından bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kanser hastası bir kadın kayıp olan genç kızını bulabilmek için çalmadık kapı gezmedik yer bırakmadı.

Bursa'da kanser hastası bir kadın kayıp olan genç kızını bulabilmek için çalmadık kapı gezmedik yer bırakmadı. 17 yaşındaki kızının gelmesini bekleyen hasta kadın gözyaşları içerisinde kızının bulunmasını istemişti. Bursa polisi'de gayretli bir çalışmanın ardından genç kızı bularak ailesine teslim etti.

Bursa'nın Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feyzanur Arslan, göğüs kanseri tedavisi gören 50 yaşındaki annesi Nuray Arslan'ın kemoterapi almak için hastane gittiği sırada evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Akşam eve geldiğinde kızının evde olmadığını fark eden hasta kadın kızının gidebileceği arkadaşlarını aradı. Olayın üzerinden 24 saat geçmesinin ardından kızlarının hayatından endişe eden aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Kayıp ihbarı yapıldıktan sonra güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Feyzanur Arslan'ı buldu. Arslan 10 gün sonra sağ salim ailesine teslim edildi. - BURSA

Kanserli annenin kayıp kızı polis tarafından bulundu
Kanserli annenin kayıp kızı polis tarafından bulundu
Kanserli annenin kayıp kızı polis tarafından bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Husumetli aileler birbirine girdi, polis olayları yatıştıramayınca 'Yeter artık' diye anons yaptı
Husumetli aileler birbirine girdi, polis olayları yatıştıramayınca "Yeter artık" diye anons yaptı
Kanser hastası kadın 17 yaşındaki kayıp kızını arıyor
Kanser hastası kadın 17 yaşındaki kayıp kızını arıyor
Cinayetten beraat eden genç, cinayete kurban gitti
Cinayetten beraat eden genç, cinayete kurban gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Alişan Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Kayaalp Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanserli annenin kayıp kızı polis tarafından bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 09:15:44. #1.16#

title