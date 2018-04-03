AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu mesajında, gelişen teknoloji sayesinde çağın en ölümcül hastalıklarından kanserin tanı ve tedavisinde ilerleme kaydedilse de hastalığın dünyada ve Türkiye'de hala can almaya devam ettiğini aktardı.

Bu sebeple vatandaşların kanser konusunda bilinçli olması ve şüphelendiğinde hemen doktora başvurmasının erken tanı konulması ve hastalığın tedavisinde büyük önem taşıdığını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte kanserin yaşam alışkanlıkları ve kötü beslenmeyle doğrudan ilişkili olduğu da unutulmamalıdır. Dengeli beslenerek, spor yaparak ve alkol ile sigaradan uzak durarak kansere sebep olan etkenlerden kaçınmak, kanserli hücreler hiç oluşmadan tedbir almak oldukça önemlidir. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesince yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'de her 10 kanser vakasından biri çocukluk çağı kanseridir. Çocukluk çağı kanserlerinin azaltılması için aileleri kanserle mücadelede duyarlı olmaya davet ediyorum. Kanserle Savaş Haftasının vatandaşlarımızın kanser konusunda bilinçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, kanserle mücadelede emek harcayan herkese başarılar diliyor, kanser hastalarımıza acil şifalar diliyorum."