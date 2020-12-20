Kanserle mücadelenin sembol ismi Neslican'ın adı Şehzadeler'de ölümsüzleşti

Şehzadeler Belediyesi, yakalandığı kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve kanserle mücadelenin sembol ismi haline gelen merhume Neslican Tay adına, Çerkez Mahmudiye Mahallesi'nde hayır çeşmesi yaptırdı. Neslican'ın babası Fahri Tay ise kızının adının yaşatılıyor olmasının kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Neslican Tay, yakalandığı kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınmış ve kanserle mücadelenin sembol ismi haline gelmişti. Yakalandığı amansız hastalığa, verdiği mücadeleye rağmen yenilen Neslican'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Neslican'ın vefatının ardından babası Fahri Tay'ı ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Neslican'ın vefatından duydukları üzüntüyü ifade ederek, Neslican için memleketi Çerkez Mahmudiye'de bir hayır çeşmesi yaptırarak adını yaşatmak istediklerini ifade etmişti. Başkan Çelik'in yapacaklarını duyurduğu Neslican Tay Çeşmesi tamamlandı ve Çerkez Mahmudiye halkının hizmetine sunuldu.

"Kardeşimizin adı ve mücadele azmi hiç unutulmayacak"

Merhume Neslican Tay'ı bir kez daha rahmetle andıklarını ve mücadele azmini her daim örnek aldıklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle konuştu: "Rahmetli Neslican, yakalandığı amansız hastalık karşısında pes etmeyen, yılmayan, ümidini yitirmeyen, üzerine düşen bütün görevleri yerine getirerek sembol, örnek bir duruş sergileyen bir kardeşimizdi. Vefatı bütün yürekleri yaktı, herkesi üzdü. Bizler inançlı insanlarız. Üzerimize düşen, yakınlarımız vefat ettikten sonra onlar için okuyup, hayırlar yapmaktır. Bu noktada Çerkez Mahmudiye Mahallemizde Şehzadeler Belediyesi olarak bir hayır çeşmesi yaptırıp, rahmetli kızımızın ismini vererek, hayrın kesintisiz olarak devam etmesini temin etmeyi arzulamıştık. Çok şükür ki bu arzumuzu hayata geçirdik. Çeşmemiz durdukça, hemşehrilerimiz kana kana o çeşmeden su içtikçe Neslican kardeşimizin adı ve mücadele azmi hiç unutulmayacak. Ruhuna Fatihalar okunacak, adı rahmetle anılacak."

"Allah emeği geçenlerden razı olsun"

Neslican Tay'ın babası Fahri Tay ise, "Gösterdikleri hassasiyet için değerli Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'e ve çeşmenin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kızımın adının yaşatılıyor olması beni son derece mutlu etmiştir. Allah emeği geçenlerden razı olsun" şeklinde konuşarak kızının adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı