Kanserle Mücadelede Modern Tedavi ve Hasta Motivasyonu Paneli Düzenlendi

Medicana Ankara Hastanesi'nde düzenlenen 'Küllerinden Doğan Işıklara' panelinde kanserle mücadelede modern tedavi yöntemleri ve hasta motivasyonu ele alındı. Yazar Pelin Uzunoğlu, kendi deneyimlerini paylaşarak moral ve motivasyonun önemine vurgu yaptı.

Ankara'da Medicana Ankara Hastanesi tarafından 'Küllerinden Doğan Işıklara' başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde, kanserle mücadelede modern tedavi yöntemleri ve hasta motivasyonu konuları ele alındı. Medicana International Ankara Hastanesi uzmanları ve kanseri yenen Yazar Pelin Uzunoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kanserin artık 'çaresiz bir hastalık' değil, yönetilebilir bir süreç olduğu vurgulandı.

Pelin Uzunoğlu, kendi kanser yolculuğunu anlatarak, hastalık sürecinde moral ve motivasyonun kritik önemine değindi. 'Sözün bıçağı bazen hastalıktan daha çok acıtıyor' diyen Uzunoğlu, insanlara umudu yitirmemeleri gerektiğini ve erken tanının hayat kurtardığını belirtti. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Petek Erpolat ise radyoterapinin artık hastalar için konforlu ve güvenli bir süreç haline geldiğini, teknolojik gelişmelerle yan etkilerin minimize edildiğini ifade etti.

Genel Cerrah ve Başhekim Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, cerrahinin iyileşme sürecindeki stratejik önemini vurgularken, hekim-hasta iletişiminin gücüne dikkat çekti. 'Şifa sadece ameliyathaneden geçmiyor' diyerek, hastaların duygusal ve sosyal yönlerinin de tedavi sürecinde önemli olduğunu belirtti. Panel, kanserle mücadele eden katılımcıların deneyimlerini paylaştığı duygu dolu anların ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Beşiktaş'a dev gelir

Kasa dolup taşacak! Süper Lig devine 468 milyonluk dev gelir
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı

ABD'li eski bakan, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat