Kanserle Mücadelede Modern Tedavi ve Hasta Motivasyonu Paneli Düzenlendi

Ankara'da Medicana Ankara Hastanesi tarafından 'Küllerinden Doğan Işıklara' başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde, kanserle mücadelede modern tedavi yöntemleri ve hasta motivasyonu konuları ele alındı. Medicana International Ankara Hastanesi uzmanları ve kanseri yenen Yazar Pelin Uzunoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kanserin artık 'çaresiz bir hastalık' değil, yönetilebilir bir süreç olduğu vurgulandı.

Pelin Uzunoğlu, kendi kanser yolculuğunu anlatarak, hastalık sürecinde moral ve motivasyonun kritik önemine değindi. 'Sözün bıçağı bazen hastalıktan daha çok acıtıyor' diyen Uzunoğlu, insanlara umudu yitirmemeleri gerektiğini ve erken tanının hayat kurtardığını belirtti. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Petek Erpolat ise radyoterapinin artık hastalar için konforlu ve güvenli bir süreç haline geldiğini, teknolojik gelişmelerle yan etkilerin minimize edildiğini ifade etti.

Genel Cerrah ve Başhekim Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, cerrahinin iyileşme sürecindeki stratejik önemini vurgularken, hekim-hasta iletişiminin gücüne dikkat çekti. 'Şifa sadece ameliyathaneden geçmiyor' diyerek, hastaların duygusal ve sosyal yönlerinin de tedavi sürecinde önemli olduğunu belirtti. Panel, kanserle mücadele eden katılımcıların deneyimlerini paylaştığı duygu dolu anların ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

