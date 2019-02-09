Kanserle Mücadelede Erken Teşhisin Önemi

Tibbi Onkolji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, erken teşhisin kansere bağlı ölüm oranlarını büyük bir oranda azalttığı söyledi.

Toplumun hayat kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlama misyonunu benimseyen Medicana Bursa Hastanesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Ari Teknokent, BEE'O Up Firması ve Bursa Kanserle Yaşam Derneği işbirliği ile 'kanserle mücadelede erken teşhis, sağlıklı hayat ve beslenme' semineri gerçekleştirdi.

Kanser hakkındaki farkındalığın artması ve dolayısıyla erken teşhise dikkat çekmek için, İstanbul Teknik Üniversitesi Ari Teknokent, BEE'O Up Firması ve Bursa Kanserle Yaşam Derneği ile ortak bir çalışmada yer aldı. Medicana Bursa Hastanesi Tibbi Onkolji Uzmanı Doç Dr. Nilüfer Avcı, "Erken teşhisin kansere bağlı ölüm oranı büyük bir oranda azalttığı saptanmıştır. Ölüm oranının azalmasında kanser hakkındaki farkındalığın artması ve dolayısıyla erken teşhis etkili olmaktadır. Erken teşhiste amaç, toplumda sık görülen ve erken tanındığı zaman yapılacak tedavi ile hastalığın tamamen yok edilme şansı yüksek olan kanser türleri üzerine yoğunlaşmaktır. Teşhisi erken konulabilen, dolayısıyla tedavi şansı daha yüksek olan ve toplumda en sık görülen kanserler arasında kadınlarda meme kanseri ve rahim ağzı kanseri geliyor. Erkeklerde ise prostat kanseri ve hem erkek hem kadınlarda ise kalın barsak kanseri ve deri kanserleri bu gruba giren kanser türleridir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA