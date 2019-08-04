Kanserle mücadele edip hayata tutunmaya çalışıyor

Malatya'da yaşayan 42 yaşındaki Aysel Ekici, hem kanserle mücadele ediyor hem de hayata tutunabilmek için çalışıyor. Ekici, azmiyle herkese örnek oluyor.

Malatyalı Aysel Ekici hayat hikayesiyle başta kadınlar olmak üzere herkese örnek oluyor. İş hayatında şansızlıklar bir türlü peşini bırakmadığı için umduğunu bulamayan Aysel Ekici, birkaç yıl önce Karşıyaka Belediyesi Kent Konseyi ve İŞ-KUR iş birliği ile açılan "El baskısı" kursuna katıldı. Burada öğrendikleri ile kendine yeni bir sayfa açan ve ailesini geçindirmeye çalışan Ekici tam "hayatımı düzene soktum" derken kansere yakalandı.

Hastalığından dolayı bir süre işine ara vermek zorunda kalan Ekici, maddi durumu gittikçe kötüleşince yeniden işine başlamak zorunda kaldı. Hayatın yıldıramadığı azimli kadın Aysel Ekici, şimdi hem kanseri yenmeye çalışıyor hem de mesleğine dört elle sarılarak hayata tutunmaya çalışıyor. Yaptığı el emeği göz nuru ürünleri cüzi bir fiyata sattığını söyleyen Ekici, güçlü durmak zorunda olduğunu belirterek tüm kadınlara da yılmayın mesajı veriyor.

Kendisine destek verilmesini isteyen Ekici, emekli olabilmek için sigortasının yatması gerektiğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA