Kanserle mücadele eden tıp öğrencisi Azra Bulut kan bağışı çağrısında bulundu

Öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen ve kendisinden alınan kök hücrenin nakledilmesiyle sağlığına kavuşmasını bekleyen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut, düşen kan stokları nedeniyle herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen ve kendisinden alınan kök hücrenin nakledilmesiyle sağlığına kavuşmasını bekleyen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut, düşen kan stokları nedeniyle herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde ikinci sınıf öğrencisi olan ve 7 ay önce öksürük ve nefes almada zorluk şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesine başvuran 20 yaşındaki Elif Azra Bulut'a lenf kanseri teşhisi konuldu.

Kendinden alınan kök hücrenin nakledilmesiyle ilik nakline ihtiyacı kalmayan Elif Azra Bulut, sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle düşen kan stoklarıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunan Bulut, "Türkiye genelinde kan stoklarında ciddi bir düşüş olduğu açıklandı. Kan her zaman insanlar için bir ihtiyaçtır. Tüm vatandaşlarımızın en yakın Kızılay kan merkezlerine giderek kan bağışında bulunmalarını rica ediyorum. İnegöl'de 11, 12 ve 13 Mayıs'ta iftardan sonra Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türk Kızılayı kan aracı bulunacak. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır." dedi.

Kaynak: AA