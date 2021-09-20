Kanserle mücadele eden Berire için umut aşı tedavisinde

İZMİR'de bir tür 'sinir sistemi kanseri' olarak adlandırılan yüksek riskli nöroblastom hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Berire Güşta için ABD'deki aşı tedavisi umut oldu. Hastalığının nüksetmesiyle sık sık hastaneye yatan Berire'nin en büyük hayali, yeniden okuluna dönebilmek.

İzmir'de 4,5 yıldır kanserle mücadele eden Berire Güşta Özcan, çocukluk çağında görülen ve bir tür 'sinir sistemi kanseri' olarak adlandırılan yüksek riskli nöroblastoma yakalandı. Eylül 2016'da tanısı konulan Özcan, kemoterapi, ilik nakli, radyoterapi ve ışın tedavisi gibi süreçleri başarıyla atlattı ancak 2020 yılında hastalığı nüksetti. Özcan için ABD'de yapılabilen nöroblastom tedavisi umut oldu. Aşı şeklinde uygulanan tedavi için gün sayan Özcan, bir an önce sağlına kavuşup okuluna geri dönmek istiyor. Anne Nesibe Emine Özcan (38) ve baba Rıza Özcan (42), 4'üncü evre yüksek risk nöroblastom hastası kızlarının zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Berire Güşta Özcan ise "Okulumu ve evimi özledim. Tedavim bitince hem okuluma hem de evime kavuşacağım" dedi.