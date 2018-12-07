Kanserle Mücadele Eden 2 Yaşındaki Zainab İçin Dünya Çapında Kan Seferberliği

2 yaşındaki Zainab Mughal, ABD'nin Florida eyaletinde bir hastanede kanserle mücadele ediyor. Kanser tedavisi için bir çok kez kanının değiştirilmesi gerekiyor. Zainab'ın kanı o kadar nadir ki, kan bağışçılarına ulaşabilmek için dünya çapında bir seferberlik başlatıldı.

Amerikalı kız için kampanya yürütenler şimdiye kadar 1000 kişinin kan bağışı için başvurduğunu, bunlardan sadece üçünün kanının uygun bulunduğunu söylüyorlar.

Doktorlar kanser tedavisinin sürdürülebilmesi için 7 ila 10 bağışçı bulunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Zainab'a birkaç ay önce bir otonom sinir sistemi tümörü olan nöroblastoma teşhisi kondu. Bu, çoğunlukla bebekler ve küçük yaştaki çocukları etkileyen, nadir ve hızlı ilerleyen bir kanser türü.

Tedavisi için Zainab'ın kanının defalarca değiştirilmesi gerekecek. Fakat çoğu insanın alyuvarlarında bulunan Indian B adlı bir antijen onun kanında yok.

OneBlood adlı kar amacı gütmeyen kan bağışçısı bulma kuruluşuna göre sadece Pakistan, Hindistan ve İran kökenli; O ve A kan gruplarındaki insanlarda aynı özellikte kan bulunabiliyor.

Ama bu ülkelerde bile nüfusun yüzde 4'ten bile az bir bölümünde bu kan özelliği bulunuyor.



OneBlood kuruluşu dünyada az bulunan kanların izini sürmek için diğer kan bankaları ve Amerikan Nadir Kan Bağış Projesi ile işbirliği halinde çalışıyor.

Şu ana kadar Zainab için ABD'den iki ve İngiltere'den bir bağışçı bulunabilmiş.

Kampanya için hazırlanan videoda kanın Zainab'ı doğrudan iyileştirmeyeceği ama kanser tedavisine dayanabilmesi için hayati önem taşıdığı anlatılıyor.

'Çok ağladık'

Zainab'ın babası Raheel Mughal kan bağışı çağrısı için hazırlanan videoda kızına Ekim ayında teşhis konulduğunda ailecek çok ağladıklarını anlatıyor.

Önce kendileri kan vermek istemiş ama doktorlar her ikisinin kanının da uygun olmadığını görmüşler.

Raheel Mughal, "Öyle olunca akrabalarımız kan vermeye başladı. Onlarınki de uymayınca işin zorluğu anlaşıldı" diyor.

OneBlood videosunda Zainab'a uygulanan kemoterapinin çocuktaki kanserli tümorü şimdiden küçültmeye başladığı ama Zainab'ın bir aşamada iki kez ilik nakli geçirmesi gerektiği anlatılıyor.

Bunun yapılabilmesi için kan lazım. Zainab'ın babası kızının hayatının buna bağlı olduğunu hatırlatıyor ve "Bağışçıların kızım için yaptığı fedakarlığı asla unutmayacağım" diyor.