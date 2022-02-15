'Kanserle mücadele derneği' süsü verip uyuşturucu hazırladılar

ATAŞEHİR'de park halindeki bir minibüste uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'kanserle mücadele derneği' adı altında kurdukları sahte bir dernekte, "Pascal Afiyetler Diler" yazılı uyuşturucu paketleri hazırladığı tespit edildi.

Polis, Ataşehir Yenişehir Mahallesi Kağnıcı Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan minibüste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, minibüsün depo ve uyuşturucu madde satış noktası olarak kullanıldığını tespit etti. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, park halinde bulunan minibüsün yanına bir başka araçla gelen uyuşturucu satıcılarının araçtan paketler aldığını gördü.

SAHTE DERNEKTE PAKETLEDİLER

Gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı