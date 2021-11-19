KANSERİ YENEN TIP ÖĞRENCİSİ ELİF, UZMANLIĞINI KEMOTERAPİ ÜZERİNE YAPACAK

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2019 yılında öksürük şikayetiyle gittiği hastanede lenfoma (lenf kanseri) olduğunu öğrenen tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut (22), kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuştu. Hastalığı atlattıktan sonra kansere yönelik projeler yürüten Bulut, uzmanlığını da kemoterapi üzerine yapacağını söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3'üncü sınıf öğrencisi olan Elif Azra Bulut, 2 yıl önce öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bulut'a, sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lenf kanseri teşhisi konuldu. Bulut, kök hücre tedavisi ile geçen yıl kanseri yenip sağlığına kavuştu. Yeniden okuluna başlayan Bulut, kanser hastalarının neler çektiğini yaşayarak anladığını söyledi.

'İNANCIMI HİÇ KAYBETMEDİM'

Uzmanlığını kemoterapi üzerine yapmayı düşündüğünü ifade eden Bulut, şunları söyledi

Kanser olduğumda henüz 20 yaşındaydım. Hastanede yatarak tedavi gördüm. İnegöl halkı benim için 'kök hücre kampanyası' başlattı. Çok duygulandım. Binlerce kök hücre bağışında bulunuldu. Böylece hem bana hem de kök hücre bekleyen diğer hastalara yardımcı oldular. Bu beni çok mutlu etti. Hastalığım dönemimde inancımı hiç kaybetmedim. Derslerime de çalıştım. Tedavim 6-7 ay kadar sürdü. Sonunda 1,5 yıl önce kanseri tamamen yendim. Şu anda kanseri atlattım. Hastalıktan sonra vücudum toparlanma evresine girdi. Saçlarım uzadı. Bunun dışında vücudumda oluşacak hasarlar engellendi dedi.

'DONÖR OLMALARI VATANDAŞLARI İKNA EDECEĞİM'

Kendini iyi hissettiğini söyleyen Bulut, Hastalık süreci sonrası hayatımda birçok şey olumlu anlamda değişti. Yaşamın ne kadar önemli olduğunu, şimdi daha iyi anladım. Hastalık sonrası okuluma tekrar geri döndüm. Tıp Fakültesi 1'inci sınıfta ara verdiğim eğitimime tekrar başladım ve 3'üncü sınıfa devam ediyorum. Bundan sonra yapacaklarıma odaklandım. Hastalarla daha yakından ilgileneceğim. Donör olmaları için vatandaşları ikna edeceğim. Uzmanlığımı ise kanser hastalarının neler çektiğini bildiğim için kemoterapi üzerine yapmayı düşünüyorum diye konuştu.

Kanser hastalığı ile ilgili çalışmalar yaptığını da ifade eden Bulut, Bu esnada yürüttüğüm birçok proje bulunmakta. Bunlardan biri 'Yonca'. Çocukları eğlendirmeye yönelik bir proje. Bir tanesi de 'Belki de Sensin'. Bu ekipte insanlara, kan ve kök hücre ihtiyacının önemini anlatarak, Kızılay'a yönlendiriyoruz. Bir de sosyal medya üzerine YouTube kanalı açtım. Genel anlamda kan, kök hücre ve organ bağışı noktasında çalışıyorum ifadelerini kullandı.

kök hücre ihtiyacının önemini anlatarak, Kızılay'a yönlendiriyoruz. Bir de sosyal medya üzerine YouTube kanalı açtım. Genel anlamda kan, kök hücre ve organ bağışı noktasında çalışıyorum ifadelerini kullandı.