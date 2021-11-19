Kanseri yenen tıp öğrencisi Elif, uzmanlığını kemoterapi üzerine yapacak

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2019 yılında öksürük şikayetiyle gittiği hastanede lenfoma (lenf kanseri) olduğunu öğrenen tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut (22), kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuştu. Hastalığı atlattıktan sonra kansere yönelik projeler yürüten Bulut, uzmanlığını da kemoterapi üzerine yapacağını söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3'üncü sınıf öğrencisi olan Elif Azra Bulut, 2 yıl önce öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bulut'a, sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lenf kanseri teşhisi konuldu. Bulut, kök hücre tedavisi ile geçen yıl kanseri yenip sağlığına kavuştu. Yeniden okuluna başlayan Bulut, kanser hastalarının neler çektiğini yaşayarak anladığını söyledi.

Kanser hastalığı ile ilgili çalışmalar yaptığını da ifade eden Bulut, "Bu esnada yürüttüğüm birçok proje bulunmakta. Bunlardan biri 'Yonca'. Çocukları eğlendirmeye yönelik bir proje. Bir tanesi de 'Belki de Sensin'. Bu ekipte insanlara, kan ve kök hücre ihtiyacının önemini anlatarak, Kızılay'a yönlendiriyoruz. Bir de sosyal medya üzerine YouTube kanalı açtım. Genel anlamda kan, kök hücre ve organ bağışı noktasında çalışıyorum" ifadelerini kullandı.