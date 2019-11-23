Kanseri yenen Muharrem öğretmen, 24 Kasım'a öğrencileriyle girecek

23.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:44

Tekirdağ'da kanseri yendikten sonra öğrencileri tarafından balonlarla süslenen okulunda konfetilerle karşılanan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne öğrencileriyle girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bir yıl önce yakalandığı mide kanseri rahatsızlığından öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve ailesinin desteği ile kurtulan Muharrem öğretmen, bu yılın nisan ayında görevli olduğu Cemile Yeşil Anadolu Lisesine döndü. Öğrencileri tarafından balonlarla süslenen okulunda konfetilerle karşılanan Poyrazoğlu, okula döndükten sonra dersbaşı yapamasa da 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilerine kavuşmanın ve ders vermenin heyecanını yaşıyor.

Poyrazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı boyunca aldığı en güzel hediyenin okulda öğrencileri tarafından karşılanma anı olduğunu söyledi.

Eylül ayından itibaren yeniden öğrencileriyle bir araya geldiğini belirten Poyrazoğlu, "2018'in eylül ayından bu yılın nisanına kadar Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gördüm. Oldukça zor bir süreçti. İlaçlı tedavi süreci ve arkasından ameliyat oldum. Daha sonra da ışın tedavisi gördüm. Bu arada, bünye olarak değişikliklere uğradım, biraz kilo kaybım oldu. Ama öğrencilerime kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

Öğretmenler Günü'nde aldığım en güzel hediye

Poyrazoğlu, 8 aylık tedavisinin sonunda okuluna öğrencilerini görmeye gittiğinde karşılama yapılacağından haberi olmadığını anlattı. Öğrencilerinin kendisini büyük bir coşkuyla karşılaması dolayısıyla duygulandığını ifade eden Muharrem Poyrazoğlu, şöyle konuştu:

"Okulda karşılanma görüntülerim gerek sosyal medyada gerek televizyonlarda ilgi gördü. Öğrencilerimizin o sevgi gösterileri benim hayatım boyunca aldığım en büyük hediyelerden biriydi. Son derece yalın ve doğal bir süreç gelişmişti. Ben de aralarında olduğum için çok mutlu oldum, çok duygusallaştım. Öğretmenliğe ilk olarak Erzurum'un bir köyünde başlamıştım. Orada 24 Kasım'da aldığım en büyük hediye, çocukların doğadan topladıkları birkaç çiçekti. Bu yıl 27'nci kez Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğrencilerimin arasında olmaktan son derece mutluyum. Bu en büyük hediyeyi verdikleri için öğrencilerime ve öğretmen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum."

Bu eğitim öğretim yılının başında doktorlarla görüşerek yeniden ders başı yapmak istediğini söylediğini aktaran Poyrazoğlu, bu talebinin uygun görülmesi üzerine okuluna ve öğrencilerine kavuştuğunu dile getirdi.

Poyrazoğlu, bir eşi ve üniversite öğrencisi iki oğlu olduğunu, sağlığı elverdiği ve öğrencilerine gereken eğitimi verebildiği sürece mesleğine devam etmek istediğini sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karşılama görüntülerini paylaşmıştı

Cemile Yeşil Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, kanser tedavisi nedeniyle sevdiği öğrencilerinden ayrı kalmış, tedavisinin tamamlanması sonrası derslere girmek için yeniden okula dönen Poyrazoğlu'na öğrencilere büyük bir sürpriz karşılama hazırlamıştı. Okulun koridorlarını ve katlarını balonlarla süsleyen öğrenciler, Muharrem öğretmenin okula girişinde konfetiler atmışlardı. Boynuna sarıldıkları özlem ve hasret giderdikleri öğretmenleri için tezahürat yapan öğrenciler, "Evine hoş geldin öğretmenim" pankartı da açmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından bu görüntüleri paylaşmış ve "Tekirdağ'dan gelen bu güzel görüntüyü izleyip de huzur bulmamak mümkün mü? Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'ndeki güzel yürekli çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Sağlığına ve evlatlarına kavuşan Muharrem öğretmenim geçmiş olsun, evine hoş geldin." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA