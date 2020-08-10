Kanseri yenen Mertcan, kaybolduğu denizde aranıyor SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde arkadaşlarıyla girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan Mertcan Yanık'ı (17) arama çalışması başlatıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde arkadaşlarıyla girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan Mertcan Yanık'ı (17) arama çalışması başlatıldı. Yanık'ın yaklaşık 2 sene önce kan kanserini yendiğini belirten amcası Yahya Yanık, "Ne yazık ki böyle bir durum yaşandı. Çok üzgünüz" dedi.

Çarşamba ilçesi Costal Sahili'nde, dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren Mertcan Yanık, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Paniğe kapılan arkadaşları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve itfaiye personeli, Mertcan Yanık'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekiplerin dün gün boyu süren çalışmalarında, bir bulguya rastlanılamadı.

'KAN KANSERİNİ YENMİŞTİ'

Hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmesinin ardından, bu sabah saatlerinde sahile gelen ekipler yeniden çalışmaya başladı. Kayıp gencin amcası Yahya Yanık, "Mertcan 2 sene önce kan kanserini yenmişti. 70-75 kilo civarına çıkmıştı, durumu çok iyiydi. Ama ne yazık ki böyle bir durum yaşandı. Ölüm hepimiz için var, hepimizin gideceği yer orası. Üzgünüz" dedi.Arama çalışmalarını gözyaşları içinde takip eden baba Hasan Yanık ise, bir an olsun çalışmaların başından ayrılmadı.

Kaynak: DHA