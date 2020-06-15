Kanseri yenen lise öğrencisi savunma sistemleri araçları üretiyor
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Kanseri yenen lise öğrencisi savunma sistemleri araçları üretiyor

Kanseri yenen lise öğrencisi savunma sistemleri araçları üretiyor Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Güven Tonğ, savunma sistemleri araçları ile karada ve suda ilerleyebilen araçlar üretiyor 6 yıl önce kansere yakalanıp bu hastalığı yenen Tonğ, projelerine destek verilmesini...

15.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:25

Kanseri yenen lise öğrencisi savunma sistemleri araçları üretiyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Güven Tonğ, savunma sistemleri araçları ile karada ve suda ilerleyebilen araçlar üretiyor

6 yıl önce kansere yakalanıp bu hastalığı yenen Tonğ, projelerine destek verilmesini bekliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan ve bir süre önce kanseri yenen lise öğrencisi 17 yaşındaki Güven Tonğ, uzay bilimi, teknoloji ve havacılık konularında proje üretiyor. Savunma sistemleri araçları ile karada ve suda ilerleyebilen araçlar yapan Tonğ, projelerine destek verilmesini bekliyor.

Uludere'de yaşayan Tonğ, henüz 10 yaşındayken kansere yakalandı. 5 yıl boyunca lenf kanseri tedavisi gören Tonğ, hastalığının ilk yılında babasını kaybetti. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Tonğ, daha sonra hayallerinin peşinden koşmaya başladı. Uzay bilimi, teknoloji ve havacılık konusunda projeler üreten Tonğ, aynı zamanda savunma sistemleri araçları ile karada ve suda ilerleyebilen araçlar yaparak dikkatleri üzerine çekti. Yaptığı proje ve araçların yaygınlaştırılmasını isteyen Tonğ, yetkililerden destek bekliyor.

"Projelerimi hayata geçirmek istiyorum"

Lise 2'nci sınıfa gittiğini ve 10 yaşındayken lenf kanseri hastalığına yakalandığını kaydeden Tonğ, "Yaklaşık 5 yıl boyunca tedavi aldım. Tedavimin ilk yılında babamı kaybettim. 5 yıl tedavi gördükten sonra sonra yavaş yavaş sağlığıma kavuştum. Sağlığıma kavuştuktan sonra hayallerime doğru yol aldım. İlgi alanım uzay, bilim, teknoloji ve havacılık, bu konulardan proje ürettim. Projelerimi hayata geçirmek için yetkililerden yardım istiyorum. Hem havada hem karada hem de suda giden projelerim var. Projelerimi kendim isimlendiriyorum, Sure-216 adlı bir projem var bu proje suda ve karada ilerleyebilen 4 başlığı füze atar olan 500-600 metre uzaktan kontrol edebildiğim bir araç. Kargo ve turizm için projelerim var. Uzaya meraklıyım. Yaklaşık 1 yıldır ay ve yıldızları izliyorum. Uzay çöplerini temizlemek için projeler yapmak, hayata geçirmek istiyorum" dedi.

Kanseri yenen lise öğrencisi savunma sistemleri araçları üretiyor

Kaynak: İHA

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