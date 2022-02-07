Kanseri yenen Eda, kanserli çocukların hayatına dokunuyor

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 15 yaşında kansere yakalanan Eda Sıla Yılmaz (20), tedavi için geldiği İzmir'de sağlığına kavuştu. Hastanede kendisine öğretmenlik yapan Selma Özdemir'in desteğiyle liseyi İzmir'de okuyan Eda, mezun olup Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nü kazandı. Eda Sıla Yılmaz, şimdilerde öğretmeni Selma Özdemir ile birlikte kanserli çocuklara destek oluyor, hazırladıkları hediyelerle onları mutlu edip, moral veriyor.

Fethiye'de öğretmen anne babanın ikinci kızı Eda Sıla Yılmaz, 15 yaşındayken lenf kanserine yakalandı. Boynunda fark ettiği kitle üzerine hastaneye başvuran, Muğla'da çocuk onkoloji bölümü olmadığı için İzmir'e sevk edilen Eda Sıla, 8'inci sınıftayken eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatarak tedavi gören Eda Sıla, yaklaşık 2 yıl sonra sağlığına kavuşunca çok sevdiği İzmir'den ayrılmadı. Hastanedeki öğretmeni Selma Özdemir'in yönlendirmesiyle İzmir Atatürk Lisesi'ni kazanan Eda Sıla, okulu bitirip üniversite sınavına girdi. Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nü kazanan 1'inci sınıf öğrencisi Eda Sıla, şimdilerde öğretmeni Selma Özdemir ile birlikte kanserli çocuklara destek oluyor.

Sağlığına kavuşan çocuklardan biri olan Eda Sıla'nın üniversiteyi kazanmasının kendisine gurur verdiğini anlatan Özdemir, azmin ve kendine güvenin başarıyı getirdiğini vurguladı. Kanser hastası çocuklarla birlikte yapılan etkinliklerin çocuklar için olumlu etkileri olduğunu belirten Özdemir, "Biz Eda ile derslerin yanı sıra çeşitli etkinlikler yapıyor, keyifli vakit geçiriyorduk. Şu an pandemi nedeniyle derslere ara verdik ancak oyunlar ve etkinlikler çocuklara moral veriyor. Bu süreçte etkinliklerimizi uzaktan sürdürüyoruz, umarım en kısa sürede sınıfımız yeniden açılır" ifadelerini kullandı.