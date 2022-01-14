Kanseri yenen Ecrin yeni yaşında hasta çocuklara umut aşıladı

BALÇOVA, İZMİR (DHA) - UŞAK'tan İzmir'e gelerek 1,5 yıl süren tedavinin ardından yakalandığı kanseri yenip yeni bir hayata başlayan Ecrin Aydoğ, ailem dediği İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği üyeleriyle 11'inci yaşını kutladı. Ecrin, hiçbir kanser hastası çocuğun umudunu kaybetmemesi gerektiğini söyledi ve yeni yaşında 'önce sağlık' diledi.

Pelin ve İbrahim Aydoğ çiftinin ilk kızı Ecrin Aydoğ'a 1,5 yıl önce kemik iliği kanseri teşhisi konulmasının ardından annesi, babası ve 6 yaşındaki kardeşi Ali Eymen ile Uşak'tan İzmir'e gelerek zorlu bir tedavi sürecine başladı. Yaklaşık 1,5 yıl süren tedavinin ardından kanseri yenen, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin evlerinde kalan ve 4'üncü sınıfta evde eğitime devam eden Ecrin, ailesiyle birlikte taşınacağı Balçova'daki yeni evlerinde yepyeni bir hayata başlamaya hazırlanıyor. 11'inci yaşını derneğin hazırladığı coşkulu bir partiyle kutlayan Ecrin, pastasını üflerken yeni yaşında önce sağlık diledi. Ecrin, "Yeni yaşım bana inşallah sağlık ve mutluluk getirir. Gelen herkese teşekkür ederim. Benim yanımda oldular ve hiç yalnız bırakmadılar" dedi. Tedavi sürecinde günlüğüne yazdıkları 'Bir Ecrin Hikayesi' adlı kitapta yayınlanan Ecrin, şunları söyledi:

"Pandemi nedeniyle kapanmaların olduğu günlerde Ecrin ameliyat oldu kan bulunamadı. Gidip, kan verdim. Her zaman yanlarındaydık. Onu, zafer kazandı sayıyoruz. Çünkü hedefi şuydu; kitabımı bitireceğim ve kanseri yeneceğim. Kitabını bitireli 4 ay oldu. Kanseri de yendi. Tedavileri 5 yıl sürecek. Bizim evlerimizde kalma süreleri en fazla 1,5 yıl olabiliyor. Kendi evlerini kurdular. Eşyalarını temin ettik. Çok mutluyuz çünkü kanseri yenmesi ve yeni yaşını kutlamak bizim için gurur verici. Bugün onun doğum günü. Artık büyüyor, genç kız oluyor, saçları da uzadı. En çok sevindiği şey bu. Her zaman ona destek olacağız. Ona sağlık ve mutluluk diliyorum"