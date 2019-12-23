Kanseri yendi, şampiyon oldu

23.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:22

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yakalandığı kanser hastalığını zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenmeyi başaran milli muaythai sporcusu Onur Güler, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası IFMA-EMF Antalya Açık Kupası'nda rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Salihli'de 23 yıldır muaythai ile uğraşıp 2016 yılında yakalandığı lenf kanseri nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren 38 yaşındaki milli sporcu Onur Güler, ringlere döner dönmez zirveye çıktı. Kanseri yenmesi sonrası Uluslararası IFMA-EMF Antalya Açık Kupası'nda şampiyon olan Güler, çifte mutluluk yaşadı. Azmin zaferiyle şampiyonluğa ulaşan Onur Güler, hikayesini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Kaynak: DHA