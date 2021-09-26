ÖZEL - Kanseri yendi, kooperatif kurup kadınlara istihdam sağladı

ANKARA (DHA) - Kanseri yendi, kooperatif kurup kadınlara istihdam sağladı

ANKARA'da danışmanlık şirketi bulunan emekli kimya mühendisi Figen Ar (59), 2014 yılında yakalandığı kanseri yendikten sonra köyde kurduğu kadın girişim kooperatifinde hemcinslerine iş imkanı sağladı. Afşar Balam Kadın Girişim ve Üretim İşletme Kooperatifi'nde çalışan kadınlar elleriyle yaptıkları erişte, bulgur, reçel, salça gibi ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Figen Ar, "Çalışmazsam hasta oluyorum. O yüzden bütün hanımlara mutlaka bir işle meşgul olmaları gerektiğini söylüyorum" dedi.

Kadınlara bir işle meşgul olmalarını söyleyerek çalışmanın hastalığa iyi geldiğini belirten Ar, "Kanser lafını söyleyemiyorum. Artık 'hastalık' da demiyorum. Gayet iyiyim, gayet sağlıklıyım. Çalışarak hiç aklıma bile getirmiyorum. Çalışmazsam hasta oluyorum. O yüzden bütün hanımlara mutlaka bir işle meşgul olmaları gerektiğini öneriyorum. Eğer bir meşguliyetiniz varsa kendinizi dinlemiyorsunuz hasta olmuyorsunuz. 6 aylık kontrollerimi mutlaka yaptırıyorum. Bu süreci geçirenler lütfen atlamasınlar. Geçirmeyenler her yıl kontrollerine gitsinler. Birleşmiş Milletler Küçük Destek Programı tarafından desteklenen yeni bir projemizle de sadece kooperatifimizde değil köyümüzde de sıfır atık bilincini yerleştirilmesini sağlayacağız. Atıkları ayrıştırarak köylüden bize getirmelerini rica edeceğiz. Toplanan atıkları da lisanslı bir toplayıcıyla yasal bir zincire katılmasını sağlayacağız" dedi.