KANSERE YENİLEN YEŞİM ÖĞRETMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BARTIN'da, 2 yıl önce yakalandığı gırtlak kanserine yenik düşen İngilizce öğretmeni Yeşim Öner (35), köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

9 yıl önce İngilizce öğretmeni olarak göreve başlayan Yeşim Öner, 2 yıl önce rahatsızlanınca, gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Atatürk İlkokulunda görev yapan Öner, dün tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öner'in cenazesi sabah saatlerinde Serdar köyündeki evinin önüne getirilirken, dualar okunup helallik alındı. Genç yaşta kansere yenik düşen Öner'in tabutuna Türk Bayrağı konuldu. Serdar Köyü Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Öner'in yakınları ve meslektaşları katıldı. Evli ve çocuğu olmayan Yeşim Öner köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.