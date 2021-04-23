KANSERE YENİLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
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KANSERE YENİLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da görev yapan polis memuru Volkan Şahin (29), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KASTAMONU'da görev yapan polis memuru Volkan Şahin (29), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şahin'in cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memuru Volkan Şahin, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Volkan Şahin için memleketi Karabük'te cenaze töreni düzenlendi. Törene Şahin'in yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Volkan Şahin'in cenazesi Cevizlidere Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından 5000 Evler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KANSERE YENİLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
KANSERE YENİLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
KANSERE YENİLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
KANSERE YENİLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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