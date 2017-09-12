Kansere Yenik Düşen Polis Memuru Memleketine Uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ahmet Bircan Yılmaz, törenle memleketine uğurlandı.



Bir süredir Bodrum Devlet Hastanesinde pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören 46 yaşındaki trafik polisi Ahmet Bircan Yılmaz sabaha karşı yaşam savaşını kaybetmişti. Yılmaz için bugün yaklaşık 10 yıldır görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenledi. Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Milas-Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu, Ahmet Bircan Yılmaz'ın ailesi, mesai arkadaşları, jandarma personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende okunan duaların ardından Yılmaz'ın naaşı gözyaşları arasında memleketi Konya'ya gönderildi.



1998 yılında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde trafik polisi olarak görevine başlayan Yılmaz, 2007-2010 yılları arasında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda şark hizmetini tamamlayarak tekrar Bodrum'a döndü. 2010 yılından bu yana Bodrum'da trafik polisi olarak görevini sürdüren Ahmet Bircan Yılmaz, meslek yaşamı boyunca başarılı ve özverili çalışmasıyla biliniyordu. - AYDIN