Kansere yenik düşen polis memuru Bafra'da toprağa verildi

Bursa'da kanser tedavisi gören ve 46 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Esin Çelik, Bafra'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da kanser tedavisi gören ve 46 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Esin Çelik, Bafra'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğünde görev yapan, evli bir çocuk annesi olan Çelik için memleketi Bafra'nın Evrenuşağı Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Çelik ailesi ve yakınları, Çelik'in dayısı Çorum Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Yılmaz ile Bafra Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna ile emniyet mensupları katıldı.

Çelik'in cenazesi polislerin omzunda Çınarlık Camisi'ne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Esin Çelik'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Çelik'in kabir başında eşi polis memuru Yakup Çelik'e Türk bayrağı teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol