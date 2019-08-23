Kansere yenik düşen Kıbrıs gazisi toprağa verildi

23.08.2019 17:32

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Turan Yaylı, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akciğer kanseri teşhisi konulan 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Turan Yaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüye yakınlarını yasa boğan Yaylı'nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yaylı'nın cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak amacıyla Mevlana Kocatepe Camii'ne götürüldü. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yaylı'nın yakınları, ilçe protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yaylı'nın cenazesi askeri törenle götürüldüğü Gebze Pelitli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA