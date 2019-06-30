Kansere yenik düşen genç polis memuru gözyaşlarıyla toprağa verildi

KARAMAN - Kansere yenik düşen genç polis memuru, memleketi Karaman'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan ve 1.5 yıldır kanser tedavisi gören Mehmet Ali Aydenk (36), tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Genç polis memuru için memleketi Karaman'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin cami avlusuna getirilişi sırasında gözyaşlarına boğulan yakınları genç polisin Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre ayrılmadı. Yeşil Camide öğle namazını müteakip kılınan namaza, polis memurunun ailesi, yakınları ve Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile Aksaray ve Karaman'dan meslektaşları katıldı. Kılınan namazının ardından polis memuru Mehmet Ali Aydenk'in cenazesi Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Kaynak: İHA