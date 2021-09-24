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Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Güncel

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Şevval Bayraktar gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Şevval Bayraktar gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde esnaflık yapan Şükrü Bayraktar'ın kızı Şevval Bayraktar (14), tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkolojisi servisinde hayatını kaybetti. Şevval'in genç yaşta hayatını kaybetmesi ilçede üzüntüyle karşılandı. Şevval Bayraktar'ın yaklaşık 6 yıl kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Genç kızın cenazesi hastane morgundan alınarak, Kdz. Ereğli Ali Molla Camii avlusuna getirildi. İkindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine katılan Ereğli halkı, Bayraktar ailesine taziyelerini ileterek, başsağlığı dilediler. Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölge esnafı, genç kızın arkadaşları ve Bayraktar ailesinin dostları cenazede yalnız bırakmadı. Genç kızın baba ve annesi cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Yapılan duaların ardından Şevval Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı.

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı

Kansere yenik düşen genç kız gözyaşları ile uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Son Dakika Haberleri
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